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شكرا لقرائتكم خبر عن أسواق لندن.. الجنيه الإسترليني ينخفض والبورصة تغلق على ارتفاع والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - سجل الجنيه الإسترليني اليوم انخفاضًا مقابل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو".
وجرى تداول الباوند مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند (1.3414) دولار أمريكي، بانخفاض (0.16%)، فيما انخفض مقابل العملة الأوروبية إلى (1.1759) يورو بنسبة (0.10%).
وحقق المؤشر -الذي يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية- مكاسب تعادل (46.12) نقطة، ليصل إلى مستوى (8463.46) نقطة.
وجرى تداول الباوند مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند (1.3414) دولار أمريكي، بانخفاض (0.16%)، فيما انخفض مقابل العملة الأوروبية إلى (1.1759) يورو بنسبة (0.10%).
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