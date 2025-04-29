شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات سعر الذهب فى مستهل التعاملات المسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر أسعار الذهب في مصر، بعد تراجع محدود في جميع الأعيرة الذهب المتداولة في السوق المصري، وذلك على خلفية هبوط محدودة الآن في أونصة الذهب عالمياً، ويتذبذب عيار 21 بين 4750 إلى 4760 جنيهًا.

أسعار الذهب الذهب

عيار 24 يسجل 5440 جنيهًا

عيار 21: 4760 جنيهًا للشراء

عيار 18: 4080 جنيهًا للشراء.

عيار 14: 3173.33 جنيهًا للشراء.

الجنيه الذهب: 38080 جنيهًا.

تراجع سعر الذهب العالمي خلال تداولات اليوم الثلاثاء في ظل تراجع الطلب تدريجياً على الملاذ الآمن في الأسواق المالية وتزايد الإقبال على المخاطرة، وذلك في ظل تراجع التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين والشركاء التجاريين الآخرين، بينما تنتظر الأسواق صدور عدد من البيانات الاقتصادية الهامة هذا الأسبوع.

سجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاض اليوم بنسبة 0.7% لتسجل أدنى مستوى عند 3305 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 3345 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 3321 دولار للأونصة.

يأتي هذا بعد أن سجل سعر الذهب يوم أمس أدنى مستوى عند 3268 دولار للأونصة ولكن استطاع السعر أن يغلق على ارتفاع بنسبة 0.7% عند المستوى 3343 دولار للأونصة مما يدل على استمرار الحذر في الأسواق واحتفاظ المستثمرين بالذهب حتى الآن.

تحسنت شهية المخاطرة لدى المستثمرين بشكل واضح مؤخرًا مع تزايد التفاؤل لدى المشاركين في السوق بأن أسوأ التوترات التجارية ربما تكون قد انتهت، وسط خطابات مشجعة حول صفقات التجارة.

صرح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بأن العديد من كبار الشركاء التجاريين قدموا مقترحات جيدة جدًا لتجنب الرسوم الجمركية الأمريكية، ومن المرجح أن تكون الهند من بين أوائل الدول التي تصل إلى اتفاق. كما أشار أن الخطوات الأخيرة التي اتخذتها الصين لإعفاء بعض السلع الأمريكية من رسومها الجمركية الانتقامية أظهرت استعدادًا لتهدئة التوترات التجارية.

كما أعلنت الإدارة الأمريكية أنها ستخفف من تأثير الرسوم الجمركية على السيارات من خلال تخفيف بعض الرسوم الجمركية المفروضة على الأجزاء الأجنبية في السيارات المصنعة محليًا. الأمر الذي ساهم في ارتفاع مؤشرات الأسهم الأمريكية والعالمية بشكل عام.

هذا التفاؤل في الأسواق يدفع المستثمرين إلى الاتجاه للاستثمارات الخطرة مثل الأسهم والعملات على حساب الذهب الذي يشهد تراجع اليوم، ولكن خلال الأربع جلسات الأخيرة للذهب لاحظنا حركته ضمن نطاق عرضي، وهو ما يدل على استمرار الحذر لدى الأسواق وعدم الدخول في عمليات بيع مفتوح على المعدن النفيس خاصة مع عدم وجود اتفاقات تجارية ملموسة على أرض الواقع حتى الآن.

هناك أيضاً مخاوف مستمرة فى الأسواق من سقوط الاقتصاد العالمى في حالة ركود اقتصادي هذا العام، خاصة إن رسوم ترامب الجمركية أضرت بمعنويات قطاع الأعمال على مستوى عالمى بسبب عدم الثقة في الأوضاع المالية والتجارية.

بالإضافة إلى هذا فقد خفض صندوق النقد الدولى من توقعاته لنمو الاقتصاد العالمى بمقدار 0.5 نقطة مئوية إلى 2.8% لعام 2025، وبمقدار 0.3 نقطة مئوية إلى 3% في عام 2026 مقارنة مع توقعاته السابقة.

يبقي هذا الطلب متواجد على الذهب بشكل عام وبالتالى يحد من فرص هبوط الذهب بشكل كبير، ولكن فى حال شاهدنا تعافي كبير فى مستويات الدولار بدعم من البيانات الاقتصادية الأمريكي التي تصدر هذا الأسبوع عن قطاع العمالة ومؤشر التضخم والنمو، فسيعمل هذا على زيادة الضغط السلبى على أسعار الذهب.

من جهة أخرى أعلن مجلس الذهب العالمي عن ارتفاع في صافي التدفقات النقدية لصناديق الاستثمار المتداول المدعومة بالذهب للأسبوع الـ 13 على التوالي بمقدار 15.4 طن من الذهب خلال الأسبوع المنتهي في 25 ابريل، ولكنه أقل مستوى للتدفقات منذ 3 أسابيع وكانت الزيادة بقيادة صناديق الاستثمار في المنطقة الأسيوية.