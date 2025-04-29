شكرا لقرائتكم خبر عن يحيى الواثق بالله يختتم مهامه فى رئاسة "التمثيل التجاري" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الوزير المفوض يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري، عن امتنانه العميق لكل من شاركه العمل خلال فترة رئاسته للجهاز، والتي امتدت لأربع سنوات، وذلك خلال كلمته في حفل توديعه.

وقال الواثق بالله: "يسعدني ويشرفني في نهاية فترة عملي كرئيس لجهاز التمثيل التجاري أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير لكافة السادة الوزراء ورؤساء الهيئات والأجهزة، وزملائي في هذه الجهات الذين شرفت بالعمل معهم خلال الأربع سنوات الماضية".

وخص بالشكر أعضاء جهاز التمثيل التجاري في الداخل والخارج، مشيدًا بما وصفه بـ"المجهودات المتميزة" التي بذلوها خلال فترة رئاسته، مؤكدًا أن هذه الجهود أسهمت في تحقيق "إنجازات ملموسة" على صعيد دعم الاقتصاد الوطني.

واختتم كلمته قائلاً: "أتمنى التوفيق والسداد للرئاسة الجديدة للجهاز، لمواصلة مسيرة العمل الجاد من أجل رفعة وطننا الحبيب واستمرار إسهامات جهاز التمثيل التجاري في دعم الاقتصاد المصري".

كلف المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الوزير مفوض تجاري يحيي الواثق بالله، وزيراً مفوضا للشئون الاقتصادية والتجارية بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

تولى عدة مناصب في جهاز التمثيل التجاري، إضافة إلى عمله فى عدد من المكاتب التجارية المصرية بالخارج، حيث شغل منصب القنصل التجاري لمصر في مونتريال بكندا، ورئيس المكتب التجاري المصري في برشلونة، ورئيس المكتب التجاري المصري بالعاصمة الأوروبية بروكسل.

كما حصل «الواثق بالله» على العديد من الدبلومات العليا والدورات المتنوعة سواء في داخل مصر أو بالخارج في مجالات الإدارة والاقتصاد الدولي والتسويق الدولي والتجارة الدولية ومكافحة غسيل الأموال والدبلوماسية التجارية، وأخر منصب تقلده رئيسا للتمثيل التجاري المصري منذ 15 نوفمبر 2021 وحتى 10 أبريل 2025.