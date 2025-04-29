شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الثلاثاء 29 -4-2025 عيار 18 بدون مصنعية بـ4080 جنيها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرىالثلاثاء، 29 أبريل 2025 06:01 م
تتأثرأسعار الذهب في مصر بتوجهات السوق العالمية، ومنها قرارات البنوك المركزية الكبرى وتحركات الدولار الأمريكي.
أسعار الذهب اليوم فى مصر
-عيار 24: 5440 جنيهًا للشراء.
عيار 21: 4760 جنيهًا للشراء.
عيار 18: 4080 جنيهًا للشراء.
عيار 14: 3173.33 جنيهًا للشراء.
الجنيه الذهب: 38080 جنيهًا.
واكتسب الذهب قوة مدفوعًا بالمخاوف بشأن تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعمليات البيع الأخيرة فى أسواق الأسهم.
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