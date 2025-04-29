الاقتصاد

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 29 -4-2025 عيار 18 بدون مصنعية بـ4080 جنيها

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سعر الذهب اليوم الثلاثاء 29 -4-2025 عيار 18 بدون مصنعية بـ4080 جنيها

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القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرى

الثلاثاء، 29 أبريل 2025 06:01 م

تتأثرأسعار الذهب في مصر بتوجهات السوق العالمية، ومنها قرارات البنوك المركزية الكبرى وتحركات الدولار الأمريكي. 

 
أسعار الذهب اليوم فى مصر


-عيار 24: 5440 جنيهًا للشراء.
عيار 21: 4760 جنيهًا للشراء.
عيار 18: 4080 جنيهًا للشراء.
عيار 14: 3173.33 جنيهًا للشراء.
الجنيه الذهب: 38080 جنيهًا.

واكتسب الذهب قوة مدفوعًا  بالمخاوف بشأن تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعمليات البيع الأخيرة فى أسواق الأسهم.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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