شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الثلاثاء 29 -4-2025 عيار 18 بدون مصنعية بـ4080 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

تتأثرأسعار الذهب في مصر بتوجهات السوق العالمية، ومنها قرارات البنوك المركزية الكبرى وتحركات الدولار الأمريكي.



أسعار الذهب اليوم فى مصر



-عيار 24: 5440 جنيهًا للشراء.

عيار 21: 4760 جنيهًا للشراء.

عيار 18: 4080 جنيهًا للشراء.

عيار 14: 3173.33 جنيهًا للشراء.

الجنيه الذهب: 38080 جنيهًا.

واكتسب الذهب قوة مدفوعًا بالمخاوف بشأن تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعمليات البيع الأخيرة فى أسواق الأسهم.