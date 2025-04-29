شكرا لقرائتكم خبر عن وليد جمال الدين: إجمالى التعاقدات الفعلية للمشروعات 8.301 مليار دولار لعدد 272 مشروعًا والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن إجمالي التعاقدات الفعلية للمشروعات الاستثمارية بلغ 8.301 مليار دولار لعدد 272 مشروعًا، منها 262 مشروعًا صناعيًا وخدميًا ولوجستيًا توفر 40 ألفا و209 فرص عمل، و10 مشروعات استثمارية بالموانئ البحرية.

جاء ذلك خلال مؤتمر الاستثمار بالغرفة الأمريكية اليوم بحضور حسن الخطيب وزير الاستثمار وعمر مهنا رئيس غرفة التجارة الأمريكية الجديد ولفيف من رؤساء الهيئات.

أضاف وليد جمال الدين إلى عدد الشركات التي تم تأسيسها بالمنطقة، وصل إلى 387 شركة، مع تنوع الاستثمارات الأجنبية في تلك الشركات ووجود عدد كبير من الدول الآسيوية والأوروبية ودول إقليم الشرق الأوسط ، لافتا أن الهيئة نجحت بالفعل في جذب شركات عالمية لإقامة مشروعات في ضوء خطة توطين الصناعات؛ مثل صناعة الطاقة الجديدة والمتجددة، والصناعات الإلكترونية، والأدوية، ومكونات وقطع غيار السيارات والمكونات المعدنية، وغيرها من المجالات الواعدة.

كما تطرَّق إلى موقف تنفيذ مشروعات القنطرة غرب، موضحًا أن هناك 15 مشروعًا، من يوليو 2023 وحتى مارس 2025، بتكلفة استثمارية تصل إلى 500 مليون دولار أمريكي، وفرص عمل بلغت 21 ألفا و500 فرصة، مشيرًا أيضًا إلى تطور حركة الإنشاء للمشروعات الاستثمارية في تلك المنطقة لعدد من الشركات الأجنبية.