شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تنفيذ صفقة على شركة دايموند انترناشيونال موتورز بـ30.6 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على شركة دايموند انترناشيونال موتورز، خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) بحجم تداول 1.02 مليون سهم بقيمة 30.6 مليون جنيه، وصفقة على شركة مغربي الزراعية بحجم تداول 2.7 مليون سهم بقيمة 26.9 مليون جنيه، وصفقة على شركة ترانس إيجيبت للسياحة بحجم تداول 55.5 ألف سهم بقيمة 5.45 مليون جنيه.

وبحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 3.9 مليون سهم بقيمة 76.5 مليون جنيه عبر تنفيذ 118 عملية.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد تباينت بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي مدفوعًا بصعود أسهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة، وأبو قير للأسمدة، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وربح رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.273 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.3 مليار ورقة مالية بقيمة 3.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 101.9 ألف عملية لعدد 212 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 90.2% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.14%، والعرب على 6.67%، واستحوذت المؤسسات على 21.11% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 78.88%.

ومالت صافي تعاملات االمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 20.1 مليون جنيه، 20.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 362.1 ألف جنيه، 22.4 مليون جنيه، 5.5 مليون جنيه، 12.3 مليون جنيه، على الترتيب.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 32043 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 40008 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 14327 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 9289 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 12713 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 3302 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 11741 نقطة، ونما مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 2021 نقطة.