شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاستثمار: نحتاج للتعامل مع البيروقراطية العميقة وتقديم حوافز أفضل والان مع تفاصيل الخبر

أكد حسن الخطيب وزير الاستثمار، أهمية تدعيم العلاقـات التجارية مع الدول والمنظمات والمؤسـسات الدولية والإقليمية التجارية، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الاتفاقيات التجارية، وفتح آفاق جديدة للتعاون التجاري مع السعي للمنافسة.

جاء ذلك خلال مؤتمر غرفة التجارة الأمريكية اليوم بحضور طارق توفيق رئيس الغرفة وعمر مهنا رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي ورئيس الغرفة الأمريكية الجديد، ولفيف من القيادات ورؤساء الهيئات.



وأضاف وزير الاستثمار: إننا من المهم أن نتعامل مع البيروقراطية العميقة ونعدل بعض القوانين ونتجه بشكل كبير للرقمنة والحكومة الديجتال لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وننافس دول الجوار بل وتكون أفضل منها في تقديم الحوافز وفي خفض زمن الإفراج الجمركي واللوجستيات بصفة عامة .

استعرض الوزير ما تقدمه فرنسا والمغرب والسعودية وغيرها من الدول ، لافتا لاهمية تقديم الأفضل على كافة المستويات .

كما تطرق حسن الخطيب لأهمية زيادة الصادرات والتنسيق مع المجالس التصديرية واستمرارية تقديم المساندة التصديرية للشركات لتحفيزها وجعل المنتج المصري أكثر منافسة.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة تعمل على تطوير السياسات الاستثمارية بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، بهدف تمكين الشركات من التوسع والنمو داخل السوق المصري.

وأوضح أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بتطوير البنية التحتية الرقمية، وتوسيع نطاق خدمات الإنترنت، مع التركيز على تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي كجزء من رؤية التحول الرقمي الشامل.

وقال إن الحكومة ملتزمة بالحوار المستمر مع المستثمرين، والاستجابة السريعة لأي تحديات تواجههم لضمان بيئة أعمال مستقرة ومستدامة، مشيرا إلى أن الوزارة بصدد إطلاق منصة رقمية جديدة لتسهيل عمليات التقديم والتراخيص، وهو ما من شأنه تقليص الوقت والجهد على المستثمرين وتعزيز الشفافية.



