شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تغرم شركتي سيراميكا ريماس وبنك فيصل الإسلامى 10 آلاف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

قررت لجنة القيد بالبورصة، بجلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء، توقيع التزام مالي على شركتي العربية للخزف (سيراميكا ريماس)، وبنك فيصل الإسلامي المصري، 10 آلاف جنيه، وذلك لعدم التزام الشركة بالمادة 48 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

كما قررت اللجنة، منح 9 شركات مهلة أسبوع من تاريخ إخطار الشركة بقرار لجنة القيد لموافاة البورصة بتقرير إفصاح يوضح هيكل المساهمين وهيكل مجلس الإدارة والتغيرات التي طرأت عليهما عن الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2025، طبقًا للمادة 30 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 43 من الإجراءات التنفيذية، وتضم القائمة (جلاكسو سميثكلاين، وشركة مستشفى كليوباترا، وبي أي دي - البدر للاستثمار والتنمية، وانترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، وجو جرين للاستثمار الزراعى والتنمية، والنصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، والسادس من أكتوبر للتنميه والاستثمار (سوديك)، ومصر بني سويف للأسمنت، وديجيتايز للاستثمار والتقنية).

في نفس السياق، قررت اللحنة، منح شركتي القاهرة للخدمات التعليمية، والقاهرة للاستثمار والتنمية العقارية-سيرا للتعليم، 15 يومًا لموافاة البورصة بالقوائم المالية ربع السنوية عن الفترة المالية المنتهية في 28 فبراير 2025 وذلك في ضوء أحكام المادة 64 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

في سياق متصل قررت لجنة قيد الأوراق المالية، قيد أسهم زيادة راس المال المصدر والمدفوع لشركة أودن للاستثمارات المالية، من 125 مليون جنيه إلى 150 مليون جنيه بزيادة قدرها 25 مليون جنيه بإصدار عدد 100 مليون سهم بقيمة اسمية 25 قرش للسهم (بواقع 0.2 سهم مجانى لكل سهم أصلي قبل الزيادة)، توزع كأسهم مجانية تمويلا من أرباح العام والأرباح المرحلة الظاهرة بالقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2024.