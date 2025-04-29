شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم فى مصر بعد هبوط الأسعار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر جرام الذهب في مصر بعد تراجع بعشر جنيهات في جميع الأعيرة الذهب المتداولة في السوق المصري، وذلك على خلفية هبوط محدودة الآن في أونصة الذهب عالمياً.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 24: 5440 جنيهًا للشراء.

عيار 21: 4760 جنيهًا للشراء.

عيار 18: 4080 جنيهًا للشراء.

عيار 14: 3173.33 جنيهًا للشراء.

الجنيه الذهب: 38080 جنيهًا.



تراجع سعر الذهب العالمي خلال تداولات اليوم الثلاثاء في ظل تراجع الطلب تدريجياً على الملاذ الآمن في الأسواق المالية وتزايد الإقبال على المخاطرة، وذلك في ظل تراجع التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين والشركاء التجاريين الآخرين، بينما تنتظر الأسواق صدور عدد من البيانات الاقتصادية الهامة هذا الأسبوع.

وسجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاض اليوم بنسبة 0.7% لتسجل أدنى مستوى عند 3305 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 3345 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 3321 دولار للأونصة.

ويأتي هذا بعد أن سجل سعر الذهب يوم أمس أدنى مستوى عند 3268 دولار للأونصة ولكن استطاع السعر أن يغلق على ارتفاع بنسبة 0.7% عند المستوى 3343 دولار للأونصة مما يدل على استمرار الحذر في الأسواق واحتفاظ المستثمرين بالذهب حتى الآن.

تحسنت شهية المخاطرة لدى المستثمرين بشكل واضح مؤخرًا مع تزايد التفاؤل لدى المشاركين في السوق بأن أسوأ التوترات التجارية ربما تكون قد انتهت، وسط خطابات مشجعة حول صفقات التجارة.