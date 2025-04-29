شكرا لقرائتكم خبر عن الغرفة الأمريكية تعلن رسميا تولي عمر مهنا رئاسة مجلس الإدارة والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة اليوم بشكل رسمي تولي عمر مهنا، رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي منصب رئيس مجلس إدارة الغرفة للعامين المقبلين خلفا للمهندس طارق توفيق.

وقال الدكتور شريف كامل، رئيس الغرفة الأسبق خلال فعاليات مؤتمر الاستثمار اليوم، بحضور حسن الخطيب وزير الاستثمار، ولفيف من المسؤلين ورؤساء الهيئات الاقتصادية أن مجلس الادارة الجديد رسميا للفترة من 2025 لـ 2027 يضم جريك ماكدنيال،نائباً الرئيس، فيما يضم المجلس في عضوية كلا من شريف الخولي، وداليا وهبة وعمر الصاحي، وجرجس عبد الشهيد ،وصالح برسوم ومروة عباس، ومروان السماك وسها علي.



