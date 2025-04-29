الاقتصاد

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 29-4-2025 أمام الجنيه المصرى فى ختام التعاملات

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سعر الدولار اليوم الثلاثاء 29-4-2025 أمام الجنيه المصرى فى ختام التعاملات

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القاهرة - سامية سيد - كتبت رحمة رمضان

الثلاثاء، 29 أبريل 2025 04:36 م

استقر سعر الدولار اليوم الثلاثاء 29-4-2025  الجنيه المصري فى ختام التعاملات بالبنوك المصرية، حيث سجل بالبنك المركزى 50.74 جنيه للشراء 50.87 جنيه البيع.

 

واستقر سعر الدولار اليوم الثلاثاء ، فى البنك الاهلي عند 50.75 جنيه للشراء 50.85 جنيه البيع ، فى  بنك مصر 50.75 جنيه للشراء 50.85 جنيه البيع وفي بنك القاهرة سجل 50.75 جنيه للشراء 50.85 جنيه البيع كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.75 جنيه للشراء 50.85 جنيه البيع.

 

وسجل سعر الدولار فى ختام التعاملات  بالبنوك  كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
50.75 جنيه للشراء.
50.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر
50.75 جنيه للشراء.
50.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
50.75 جنيه للشراء.
50.85 جنيه للبيع.

 

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"
50.75 جنيه للشراء.
50.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة
50.75 جنيه للشراء.
50.85 جنيه للبيع.

 

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