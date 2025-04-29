شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أرباح «بي سي آي» إلى 2.86 مليون ريال في الربع الأول والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفض صافي أرباح شركة الصناعات الكيميائية الأساسية (بي سي آي)، في الربع الأول لعام 2025، بنسبة 72.25%، إلى 2.86 مليون ريال، مقارنة بـ10.31 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وأرجعت الشركة في بيان على "تداول"، اليوم الثلاثاء، انخفاض صافي الأرباح لهذا الربع إلى انخفاض المبيعات بمقدار 18.2 مليون ريال، وانخفاض تكلفة المبيعات بمقدار 11.9 مليون ريال، وانخفاض مصاريف البيع والتوزيع والمصاريف الإدارية بمقدار مليون ريال.

وأسهم في ذلك أيضًا انخفاض أرباح إعادة تقييم المشتقات المالية بمقدار 0.2 مليون ريال، وانخفاض مصاريف التمويل بمليون ريال، وزيادة مصاريف الزكاة بمليون ريال.

ولفتت (بي سي آي) إلى انخفاض مبيعات الربع الأول من العام الحالي إلى 161.6 مليون ريال، مقارنة بـ 179.7 مليون ريال لنفس الفترة من العام السابق بانخفاض مقداره 10.1%.

