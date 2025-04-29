شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاستثمار: مصر وجهة مميزة وجاذبة للاستثمار عالميا والان مع تفاصيل الخبر

أكد حسن الخطيب وزير الاستثمار، أن هناك العديد من التغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي ، فى ظل ما تعانيه سلاسل الامداد في الوقت الراهن ومع تولي الرئيس ترامب رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية خلفا للرئيس بايدن ، وبالتالي نسأل انفسنا كيف نبحر في تلك الأجواء ونحقق ما نصبو اليه من إنجاز.



جاء ذلك خلال مؤتمر غرفة التجارة الأمريكية اليوم بحضور طارق توفيق رئيس الغرفة ،وعمر مهنا رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي ولفيف من القيادات ورؤساء الهيئات.



أضاف أن مصر وجهة مميزة وجاذبة للاستثمار عالميا ، وبالتالي تحتاج لمضاعفة الناتج المحلي الإجمالي خلال عشر سنوات ، بجانب السعي لجذب الاستثمار الأجنبي ،وأن نكون مهيئين له ، لافتا أن دورنا مساعدة القطاع الخاص، وتقديم التسهيلات له بصورة أساسية فى ظل سياسة مالية جيدة تتعامل مع الأوضاع ،وبدليل خروج ودخول الاموال الساخنة بدون عقبات.

أوضح حسن الخطيب ، إننا نتعامل مع التحديات وننسق مع وزير المالية أحمد كجوك في العديد من الملفات المشتركة في ظل وجود بيروقراطية وقوانين لا يمكن تجاوزها إلا بتعديلات في البرلمان .