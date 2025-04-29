شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال القطرى اليوم الثلاثاء 29-4-2025.. آخر تحديث والان مع تفاصيل الخبر

شهد سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 29 أبريل 2025 استقرارا، حيث يتم تحديث هذه الأسعار بشكل لحظي طوال اليوم، مما يضمن للعملاء والمهتمين بأسواق الصرف الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة.

وتتيح هذه الأسعار للعملاء اتخاذ قرارات مستنيرة حول سعر الريال القطري، سواء كانوا يستعدون للقيام بتعاملات مالية أو يرغبون في متابعة التقلبات في أسواق الصرف.

وسجل سعر الريال القطرى اليوم فى بعض البنوك الأتى:

سعر الريال القطرى فى البنك المركزى

13.90جنيه للشراء.

13.97جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

13.00جنيه للشراء.

13.97جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك القاهرة

13.00جنيه للشراء.

13.91جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الأهلى

12.88جنيه للشراء.

13.95جنيه للبيع.