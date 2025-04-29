شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الثلاثاء 29 أبريل.. وفقا لآخر التحديثات والان مع تفاصيل الخبر

ننشر آخر تطورات سعر الذهب اليوم الثلاثاء فى مصر وفقا لآخر التحديثات بالتزامن مع إعلان ترامب عن التعريفات الجمركية الجديدة، حيث وصل عيار 24 سعر 5445.75 جنيه، وساعدت التطورات في البورصة العالمية على حدوث هذه الأسعار التى تشير إلى تقلبات في سوق الذهب العالمي.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

- عيار 24: سجل حوالي 5445 جنيهًا.

- عيار 21: سجل حوالي 4765 جنيهًا.

- عيار 18: سجل حوالي 4084 جنيهًا.

- عيار 14: سجل حوالي 38120 جنيهًا.



ويعد الذهب تقليديًا ملاذًا آمنًا في أوقات عدم الاستقرار الجيوسياسي والاقتصادي، وقد سجّل عدة مستويات قياسية هذا العام، مرتفعًا بأكثر من 25%.



ومع بلوغ أسعار الذهب مؤخرًا مستوى قياسيًا جديدًا، فإن الاتجاه الصعودي لا يزال قائمًا، وقد يظل الذهب مدعومًا طالما استمرت حالة عدم اليقين بشأن الرسوم.

ويتوقع محللون استمرار حالة التذبذب في أسعار البيع للذهب خلال الفترة المقبلة، مع ترقب التطورات في الأسواق العالمية وقرارات البنوك المركزية، وينصح الخبراء المستهلكين بمتابعة أسعار البيع عن كثب قبل اتخاذ قرارات الشراء أو البيع.

وتتغير أسعار الذهب في مصر بشكل مستمر على مدار اليوم، ويتذبذب السعر في حدود 15 إلى 20 جنيهًا صعودًا وهبوطًا، وذلك بسبب التطورات المتسارعة للذهب في البورصة العالمية، وعوامل العرض والطلب.



