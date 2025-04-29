شكرا لقرائتكم خبر عن ترشيح عمر مهنا لرئاسة مجلس إدارة غرفة التجارة الأمريكية خلفا لطارق توفيق والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة اليوم عن ترشيح عمر مهنا ،رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي لمنصب رئيس مجلس إدارة الغرفة للعامين المقبلين خلفا للمهندس طارق توفيق علي أن يتم حسم القرار الفترة المقبلة.

وقال الدكتور شريف كامل، رئيس الغرفة الأسبق خلال فعاليات مؤتمر الاستثمار اليوم، بحضور حسن الخطيب وزير الاستثمار، ولفيف من المسؤلين ورؤساء الهيئات الاقتصادية أن مجلس الادارة الجديد المرشح للفترة من 2025 لـ 2027 يضم جريك ماكدنيال،نائباً الرئيس، فيما يضم المجلس في عضوية كلا من شريف الخولي ،وداليا وهبة وعمر الصاحي، وجرجس عبد الشهيد ،وصالح برسوم ومروة عباس، ومروان السماك وسها علي .