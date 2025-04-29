شكرا لقرائتكم خبر عن «حماية المنافسة» يعلن أسماء الفائزين بجائزته البحثية لعام 2025 والان مع تفاصيل الخبر

أعلن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية؛ برئاسة الدكتور محمود ممتاز؛ عن أسماء الفائزين في الجائزة البحثية لحماية المنافسة لعام 2025 والتي أطلقها الجهاز تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء، حيث شهدت فعاليات المؤتمر السنوي الثاني للجهاز، المنعقد بمناسبة مرور 20 عامًا على إنشائه، تكريم الفائزين.

‎تهدف الجائزة إلى بيان الدور المؤثر الذي تلعبه سياسات المنافسة في التنمية الاقتصادية وزيادة رفاهية المستهلك، كما تهدف إلى زيادة المساهمات البحثية والعلمية في مجالي قوانين واقتصاديات المنافسة، حيث تهدف تلك الأبحاث إلى تشجيع الباحثين لدراسة كيفية تطوير مفهوم سياسات المنافسة وأثرها على المجتمع مما يضمن النهوض بمختلف القطاعات الاقتصادية.

وقد تمت دعوة الطلاب والأكاديميين والمهنيين والأعضاء الفنية لأجهزة حماية المنافسة العربية المهتمين بهذا المجال للمشاركة والتنافس على تقديم أفضل ما لديهم من أوراق بحثية، والتي تم مراجعتها من قبل لجنة مكونة من نخبة متميزة من الأكاديميين والمهنيين في مجال المنافسة.

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وتقدم المشاركون بأوراق بحثية تحت موضوعين رئيسيين، وهما: "التحول الرقمي وسياسات المنافسة" و"الأمن الغذائي وسياسات المنافسة"، واستهدفت الجائزة أربع فئات هي: فئة الطلاب، وفئة المهنيين، وفئة الأكاديميين، وفئة العاملين بأجهزة المنافسة العربية.



وقد فاز عن فئة الطلاب كل من ‎حسين حمدي ربيع - وندى إيهاب محمد.

وعن فئة المهنيين فقد فاز كل من ‎فريدة رزق وعمر أبو العلا ومريم ربيع وعبد الله المصري.

وعن فئة الأكاديميين فازت د. ‎ريهام أحمد عزت.

وعن فئة العاملين بأجهزة المنافسة العربية فاز نور الدين الفقي.

ويذكر أن فعاليات المؤتمر السنوي الثاني للجهاز شهدت كذلك مجموعة من الجلسات النقاشية دارت حول "تطور مناخ المنافسة في مصر: تعزيز السياسات والشراكات الدولية"، و"العلاقة بين قوانين وسياسات المنافسة: دور التشريع والقضاء في دعم الإنفاذ الفعال لحماية المنافسة" و"إنفاذ قانون حماية المنافسة كمحرك للاستثمار والنمو الاقتصادي".