شكرا لقرائتكم خبر عن "مستقبل المعارض" محور نقاش إحدى جلسات مؤتمر الاتحاد الدولى للمعارض بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

شهد مؤتمر الاتحاد الدولي للمعارض لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والذي تستضيفه الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات التابعة لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، جلسة نقاشية رفيعة المستوى بعنوان "مستقبل المعارض... استراتيجيات عالمية لتحقيق النمو الإقليمي"، بمشاركة نخبة من قيادات كبرى الشركات المنظمة للمعارض حول العالم.

تهدف فعاليات المؤتمر، الذي ينظمه الاتحاد الدولي للمعارض (UFI)، إلى تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لسياحة المعارض والمؤتمرات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفتح آفاق جديدة للتعاون في قطاع تنظيم الفعاليات.

وخلال الجلسة، أكد فاسيلي زيجالو، العضو المنتدب لشركة RX للأسواق الناشئة، على أهمية تطوير قنوات تواصل دائمة ومبتكرة بين المنظمين والجمهور، مشيراً إلى أن تنظيم المعرض بحد ذاته لم يعد كافياً، بل يجب مواصلة التفاعل الرقمي لتعزيز ولاء الزائرين والعارضين. كما شدد على أهمية تقديم محتوى متميز وخدمات عالية الجودة لضمان استمرار النمو والتأثير الاقتصادي للمعارض.

من جانبه، أشار كريس سبيلر، النائب الأول لرئيس شركة Informa Markets، إلى أن جائحة كوفيد-19 مثلت لحظة فارقة في طريقة تواصل الشركات مع جمهورها، وقال إن شركته ركزت على توظيف الأدوات الرقمية لتطوير تجربة المستخدم وتحقيق تواصل أعمق بين الشركاء التجاريين، مؤكدًا أن تحليل البيانات وفهم احتياجات السوق أصبح شرطاً أساسياً للنجاح في صناعة المعارض.

وفي السياق ذاته، تناول وولفرام دينر، الرئيس التنفيذي لشركة Messe Düsseldorf الألمانية، التحديات الجيوسياسية وتأثيرها على صناعة المعارض، لا سيما في أوروبا، مشدداً على الحاجة إلى استراتيجيات طويلة الأمد قادرة على مواجهة التغيرات المستمرة في الأسواق. وأوضح أن الحلول الرقمية تلعب دوراً محورياً في الحفاظ على العلاقات مع العارضين، خاصة في المعارض التي تُقام على فترات متباعدة، داعياً إلى توحيد العلامات التجارية للمعارض الكبرى لزيادة انتشارها وقيمتها السوقية.

أما جيف ديكنسون، الرئيس التنفيذي لشركة dmg events، فقد ركز على أهمية خلق تجارب حية ومميزة داخل المعارض، مشيراً إلى أن التفاعل الرقمي لا يمكنه استبدال الأثر الفعلي للحضور والتجربة المباشرة. ودعا إلى مراجعة استراتيجيات التفاعل الرقمي لتقديم نقاط اتصال فعالة تضمن أعلى قيمة للمشاركين دون إثقالهم بتواصل يومي غير مجدٍ.

وتأتي هذه الجلسة ضمن سلسلة فعاليات المؤتمر التي تناقش مستقبل قطاع المعارض في المنطقة، في ظل التغيرات التكنولوجية والاقتصادية المتسارعة، وسعياً لاستكشاف فرص النمو المستدام عبر استراتيجيات مبتكرة.