شكرا لقرائتكم خبر عن فرص تصديرية غير مستغلة للصناعات الغذائية في السوق الأمريكي بـ 130 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

كشف أحدث تقرير تحليلي صادر عن المجلس التصديري للصناعات الغذائية عن وجود فرص تصديرية واعدة للمنتجات الغذائية المصرية في السوق الأمريكي، تُقدر قيمتها بنحو 130 مليون دولار، داعياً إلى ضرورة استغلال هذه الفرص لتعزيز الصادرات المصرية إلى واحد من أكبر أسواق الغذاء في العالم.

وحدد التقرير مجموعة من المنتجات التي تتمتع بإمكانيات تصديرية غير مستغلة حتى الآن، وجاء على رأسها الزيتون المحضر أو المحفوظ، والذي تبلغ فرصته التصديرية نحو 52 مليون دولار، يليه الفراولة المجمدة بقيمة 43 مليون دولار، ثم المكرونة الجافة بدون بيض بنحو 20 مليون دولار.

كما أشار التقرير إلى إمكانيات تصديرية أخرى تشمل الحلويات السكرية بدون كاكاو (7.4 مليون دولار)، والعسل الطبيعي (2.8 مليون دولار)، وصلصة الطماطم والكاتشب (1.7 مليون دولار)، إلى جانب الجبن المعالج (1.3 مليون دولار)، والبصل المجفف (1.1 مليون دولار).

وفي فئات أخرى، رصد التقرير فرصاً تصديرية للحوم وأحشاء الأبقار المحضرة أو المحفوظة بقيمة 414 ألف دولار، وكذلك الطماطم المحضرة أو المحفوظة بنحو 565 دولاراً فقط.

وأكد التقرير أن هذه المؤشرات تعكس فرصاً حقيقية يمكن البناء عليها لزيادة تواجد المنتجات الغذائية المصرية في السوق الأمريكي، خاصة مع تزايد الطلب على المنتجات ذات الجودة العالية والمطابقة للمواصفات الدولية.