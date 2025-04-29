“التخصصات الصحية” تعلن بدء التقديم على برنامج “فني رعاية مرضى”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، بدء التقديم على برنامج “فني رعاية مرضى” بالتعاون مع صندوق الموارد البشرية، ومن خلال الأكاديمية الصحية.

وأتاحت “الهيئة” التقديم على البرنامج من خلال البوابة الإلكترونية الخاصة بالأكاديمية الصحية، مشيرة إلى أن متطلبات التقديم الذي يستمر حتى 10 مايو المقبل، للسعوديين هي ألا يكون المتقدم على رأس العمل، ويحمل شهادة البكالوريوس في تخصصات: الفيزياء، والأحياء، والأحياء الدقيقة، والكيمياء، والكيمياء الحيوية، والتكنلوجيا الحيوية، والفيزياء الطبية، وعلم الحيوان، وعلم النبات، والعلوم الطبية الحيوية، وألا يكون طالبًا أو موظفًا أو لديه سجل تجاري أو يتقاضى راتبًا تقاعديًا، وأن يكون مسجلًا في المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف “جدارات”، وحاصلًا على درجة 46 في اختبار كفايات اللغة الإنجليزية (STEP).

وأشارت “الهيئة” إلى أن مدة البرنامج هي 12 شهرًا، وسيمارس خريج تخصص “فني رعاية مرضى”، عمله في التعامل مع المريض تحت إشراف أخصائي التمريض، وتشمل واجباته أخذ العلامات الحيوية، وإعداد الفراش، وتضميد الجروح، إضافة إلى مساعدة أخصائي التمريض وتقديم الدعم والتوجيه لمرضى العيادات الخارجية أو المرضى المنومين.

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