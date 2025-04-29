الاقتصاد

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضا اليوم الثلاثاء

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضا اليوم الثلاثاء

شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضا اليوم الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الثلاثاء، على انخفاض بنسبة 0.3%، عند 11746 نقطة، وبتداولات بلغت، 6.875 مليار ريال.
وبحسب موقع تداول السعودية، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 333.762 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو، 9.630 تريليون ريال.

انخفاض أسهم 157 شركة

انخفضت أسهم 157 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما ارتفعت 86، من بين 253 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

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وكانت أسهم شركات، العربية، والباحة، وسمو، وقو للاتصالات، والوطنية للتعليم، الأكثر ارتفاعا.
ووفقا لموقع تداول، كانت أسهم شركات، الاستثمار ريت، ومجموعة تداول، وكيان السعوديةن ودار الأركان، والإنماء، الأكثر انخفاضا.

السوق الموازية

أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على انخفاض بنسبة 0.3%، عند 28331 نقطة، وبتداولات بلغت، 29.071 مليون ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 2.409 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو، 53.721 مليار ريال.
وانخفضت أسهم 43 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما ارتفعت 35، من بين 114 شركة مدرجة في السوق الموازية.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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