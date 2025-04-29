شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض سعر الدولار اليوم الثلاثاء 29-4-2025 أمام الجنيه إلى 50.75 جنيه للشراء والان مع تفاصيل الخبر

شهد سعر الدولار اليوم الثلاثاء 29-4-2025 أمام الجنيه المصري تراجع خلال التعاملات بالبنوك المصرية، حيث سجل بالبنك المركزي 50.74 جنيه للشراء 50.87 جنيه البيع.

وتراجع سعر الدولار اليوم الثلاثاء، فى البنك الأهلي عند 50.75 جنيه للشراء 50.85 جنيه البيع، فى بنك مصر 50.75 جنيه للشراء 50.85 جنيه البيع وفي بنك القاهرة سجل 50.75 جنيه للشراء 50.85 جنيه البيع كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.75 جنيه للشراء 50.85 جنيه البيع.

وسجل سعر الدولار الآن بالبنوك كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.75 جنيه للشراء.

50.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.75 جنيه للشراء.

50.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.75 جنيه للشراء.

50.85 جنيه للبيع.



الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.75 جنيه للشراء.

50.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.75 جنيه للشراء.

50.85 جنيه للبيع.