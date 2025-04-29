شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: 34.2 مليون دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر وأنـجولا خلال عام 2024 والان مع تفاصيل الخبر

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء عن وصول قيمة التبادل التجاري بين مصر و أنـجولا إلى 34.2 مليون دولار خلال عام 2024 مقابل 21.3 مليون دولار خلال عام 2023 .

حيث بلغت قيمــة الصادرات المصرية إلى أنـجولا 34.1 مليـــون دولار خــلال عام 2024 مقابل 21.3 مليون دولار خلال عام 2023. بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من أنـجولا 73 ألف دولار خلال عام 2024 مقابل 21 ألف دولار خلال عام 2023.

أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى أنـجولا خلال عام 2024

1. الات وأجهزة كهربائية بقيمة 6.9 مليون دولار.

2. منتجات كيماوية غير عضوية بقيمة 5.5 مليون دولار.

3. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 4.4 مليون دولار.

4. صابون ، محضرات غسيل بقيمة 3.8 مليون دولار.

5. مصنوعات من حديد أو صلب بقيمة 3.4 مليون دولار.

وأهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من أنـجولا خلال عام 2024

1. حيوانات حية بقيمة 40 ألف دولار.

2. مصنوعات من حديد أو صلب بقيمة 15 ألف دولار.

3. جرانيت خام بقيمة 9 ألاف دولار .

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين في أنـجولا مليون دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 1.1 مليــون دولار خـــلال العام المالى 2022/ 2023، بينما بلغت قيمة تحويلات الأنـجوليين العاملين بمصر 1000 دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 22 ألف دولار خلال العام المالى 2022/2023 .

وسجل عدد سكان مصر 107.5 مليون نسمة خلال ابريل 2025، بينما سجل عدد سكان أنجولا 38.8 مليون نسمة خلال نفس الفترة، وبلغ عدد المصريين المتواجديـن في أنـجولا طبقــاً لتقـديـرات البعثة 600 مصري حتى نهاية عام 2023 .