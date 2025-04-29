الاقتصاد

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 29 أبريل 2025 فى سلطنة عمان.. عيار 24 بـ40.975 ريال

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سعر الذهب اليوم الثلاثاء 29 أبريل 2025 فى سلطنة عمان.. عيار 24 بـ40.975 ريال

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القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرى

الثلاثاء، 29 أبريل 2025 02:00 م

شهدت أسواق الذهب في سلطنة عمان اليوم ارتفاعا طفيفا، بالتزامن مع إعلان التعريفات الجمركية الأمريكية الجديدة، حيث سجل عيار 24 سعر 40.975 ريال مقارنة بسعر أمس والذى وصل لـ40.675 ريال وسط  تداولات نشطة ومتابعة مستمرة من المستثمرين والمتابعين للأسعار العالمية.

سعر الذهب اليوم فى سلطنة عمان:

عيار 24 سجل  40.975 ريال

عيار 22 سجل  37.550 ريال

عيار 21 سجل  35.850 ريال

عيار 18 سجل  30.725 ريال

عيار 14 سجل  23.900 ريال

عيار 12 سجل  20.475 ريال

الأونصة 1274.250 ريال

الجنيه الذهب 286.775 ريال

الأونصة بالدولار 3309.50 دولار


وارتفعت أسعار الذهب إلى مستوى قياسي، متجاوزة الحاجز الحرج عند 3,500 دولار، وسط تزايد المخاوف من انتقادات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، مما قلل من شهية المخاطرة لدى المستثمرين ودفعهم نحو المعدن النفيس كملاذ آمن.

جاء هذا الصعود العنيف نتيجة تصاعد التوترات الخاصة بالحرب التجارية وضعف الأخبار الخاصة بجنوح الصين وانفتاحها على محادثات مع الطرف الأمريكي وزاد زخم الصعود مع استبعاد رئيس الفيدرالي، جيروم باول، خفض الفائدة قريبًا وتشديده على المخاوف المحيطة بالاقتصاد الأمريكي من ارتداد التضخم وإشارته إلى توقعات ارتفاع معدل البطالة.

ويعد الذهب تقليديًا ملاذًا آمنًا في أوقات عدم الاستقرار الجيوسياسي والاقتصادي، وقد سجّل عدة مستويات قياسية هذا العام، مرتفعًا بأكثر من 25%.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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