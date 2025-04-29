شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الثلاثاء 29 أبريل 2025 فى سلطنة عمان.. عيار 24 بـ40.975 ريال والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسواق الذهب في سلطنة عمان اليوم ارتفاعا طفيفا، بالتزامن مع إعلان التعريفات الجمركية الأمريكية الجديدة، حيث سجل عيار 24 سعر 40.975 ريال مقارنة بسعر أمس والذى وصل لـ40.675 ريال وسط تداولات نشطة ومتابعة مستمرة من المستثمرين والمتابعين للأسعار العالمية.

سعر الذهب اليوم فى سلطنة عمان:

عيار 24 سجل 40.975 ريال

عيار 22 سجل 37.550 ريال

عيار 21 سجل 35.850 ريال

عيار 18 سجل 30.725 ريال

عيار 14 سجل 23.900 ريال

عيار 12 سجل 20.475 ريال

الأونصة 1274.250 ريال

الجنيه الذهب 286.775 ريال

الأونصة بالدولار 3309.50 دولار



وارتفعت أسعار الذهب إلى مستوى قياسي، متجاوزة الحاجز الحرج عند 3,500 دولار، وسط تزايد المخاوف من انتقادات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، مما قلل من شهية المخاطرة لدى المستثمرين ودفعهم نحو المعدن النفيس كملاذ آمن.

جاء هذا الصعود العنيف نتيجة تصاعد التوترات الخاصة بالحرب التجارية وضعف الأخبار الخاصة بجنوح الصين وانفتاحها على محادثات مع الطرف الأمريكي وزاد زخم الصعود مع استبعاد رئيس الفيدرالي، جيروم باول، خفض الفائدة قريبًا وتشديده على المخاوف المحيطة بالاقتصاد الأمريكي من ارتداد التضخم وإشارته إلى توقعات ارتفاع معدل البطالة.

ويعد الذهب تقليديًا ملاذًا آمنًا في أوقات عدم الاستقرار الجيوسياسي والاقتصادي، وقد سجّل عدة مستويات قياسية هذا العام، مرتفعًا بأكثر من 25%.