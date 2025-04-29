شكرا لقرائتكم خبر عن 65.61 دولار للبرميل.. تعرف على أسعار النفط بالأسواق العالمية والان مع تفاصيل الخبر

سجلت أسعار النفط العالمية تراجعًا في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم، مع تراجع توقعات المستثمرين بزيادة الطلب جراء التوترات التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، أكبر اقتصاديين في العالم.

وبلغ تراجع العقود الآجلة لخام برنت 25 سنتًا، أى ما يعادل 0.4%، لتسجل 65.61 دولار للبرميل، فيما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 18 سنتًا، أو 0.3 %، مسجلة 61.87 دولار للبرميل وتراجع كلا الخامين القياسيين بأكثر من دولار أمس وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

ومن المقرر أن ينشر معهد البترول الأمريكي تقديراته لمخزونات النفط الأمريكية في وقت لاحق اليوم على أن تصدر الأرقام الرسمية من إدارة معلومات الطاقة غدا الأربعاء.