شكرا لقرائتكم خبر عن الغرفة الأمريكية تنظم مؤتمرا استثماريا بمشاركة حسن الخطيب ورؤساء هيئات والان مع تفاصيل الخبر

نطمت غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة مؤتمرًا استثماريا تتواصل فعالياته حاليا في القاهرة بمشاركة وزير الاستثمار حسن الخطيب، والذي سيلقي كلمة في نهاية اليوم.

يتضمن المؤتمر العديد من الفعاليات المتنوعة لابراز القدرات الاقتصادية، والفرص الاستثمارية المصرية خاصة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة.

تضمنت الحلقات النقاشية مشاركة حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وصباح مشالي نائب وزير الكهرباء وعبد الخالق ابراهيم مساعد وزير الإسكان وعدد من رؤساء شركات القطاع الخاص.

وأبرز المشاركون أهمية الاستثمار في مصر، وما تتمتع به من مزايا استثمارية وسياحية تمكنها من جذب 50 مليون سائح سنويا ولا سيما في ظل ما تتمتع به من عوامل جذب سياحي متنوع لا يوجد في اي مكان آخر في العالم.

كما استعرض المشاركون الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتهيئة مناخ الاستثمار المصري وتهيئة الارض لاستقبال المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة سواء في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس او في غيرها من المناطق الصناعية والحرة.