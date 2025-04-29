شكرا لقرائتكم خبر عن الصين مستعدة للإبقاء على العلاقات التجارية مع الشركات الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - أبدت الصين استعدادها للحفاظ على علاقاتها التجارية مع الشركات الأمريكية، حتى بعدما طالبت بكين شركات الطيران الصينية بوقف استيراد الطائرات من شركة بوينج الأمريكية.وقال متحدث باسم وزارة التجارة الصينية إن الصين على استعداد لتعزيز التعاون التجاري بين الشركات من الدولتين.وأضاف المتحدث " واصلت الصين والولايات المتحدة تعاونا طويل الأمد يفيد الجانبين في مجال الطيران المدني، وهو ما عزز بفعالية التبادل التجاري والبشري بين الدولتين".وتأتي هذه التصريحات بعدما ظهر الأسبوع الماضي أنه في ظل التوترات التجارية المتصاعدة، سوف تتوقف شركات الطيران الصينية عن الحصول على المزيد من طائرات بوينج.وقال المدير التنفيذي لبوينج كيلي أورتبيرج لشبكة " سي إن بي سي" الأمريكية إن ثلاث طائرات كانت جاهزة بالفعل لإرسالها إلى الصين، مضيفا أن الشركات لديها نحو 50 طائرة من المقرر إرسالها إلى الصين هذا العام.وأضاف أنه على الرغم من أن بعض هذه الطائرات تم تصنيعها بالفعل، فإنه من المرجح أن تعثر بوينج على مشترين آخرين للطائرات التي يتم تصنيعها بالفعل.