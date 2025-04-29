شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية ينخفض 0.1% في منتصف تعاملات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهد مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، (تاسي) انخفاضًا في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.1%، عند 11,773.29 نقطة.

وبحسب "تداول السعودية، بلغت القيمة المتدولة نحو 4.184 مليار ريال، فيما بلغت كمية الأسهم المتداولة 190.9 مليون سهم، بقيمة سوقية تقدر بـ9.36 تريليون ريال حتى منتصف التعاملات. انخفاض أسهم 152 شركة انخفضت أسهم 152 شركة في منتصف تعاملات اليوم، فيما ارتفعت 80، من بين 253 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أبرز الارتفاعات، أسهم شركات: العربية، والجزيرة ريت، والوطنية للتعليم، والخزف السعودية، وساسكو.

ووفقا لموقع تداول، كانت أبرز الانخفاضات، لأسهم شركات: تشب، وكيان السعودية، وجبل عمر، والخليجية العامة، وسابك للمغذيات الزراعية. السوق الموازية انخفض مؤشر السوق الموازية، نمو، في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.2%، عند 28377 نقطة، وبتداولات بلغت نحو، 10.659 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة في "نمو" 1.047 مليون سهم، بقيمة سوقية تقدر بـ53.7 مليار ريال.

وشهدت فترة منتصف تداولات الثلاثاء ارتفاع أسهم 27 شركة، في نمو، على رأسها: ملكية، ومنزل الورق، والليف، والأشغال الميسرة، والجادة الأولى.

وانخفضت أسهم 33 شركة أبرزها: كومل، ومفيد، والأفق التعليمية، وبرج المعرفة، والمداواة. فيما يبلغ عدد الشركات المدرجة 114 شركة.