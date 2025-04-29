شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الجناح المصري المُشارك في معرض سوق السفر العربي (2025 ATM) بدبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك مصر سنوياً ممثلة في وزارة السياحة والآثار في فعاليات معرض سوق السفر العربي (2025 ATM) بمدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، والذي تُقام حالياً فعاليات دورته الثانية والثلاثين وتستمر حتى 1 مايو المقبل ويُشارك بها السيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار والذي افتتح الجناح المصري بالمعرض.



المعرض من الداخل



المعرض

وتصل مساحة الجناح المصري المُشارك بالمعرض هذا العام 800 متر مربع ، يضم 77 عارض، ممثلين عن القطاع السياحي المصري الخاص يضم 38 فندق و35 شركة سياحة، و3 شركات طيران مصرية هي (مصر للطيران، وإيركايرو، ونسمة)، بجانب مشاركة محافظة البحر الأحمر باستعراض المنتجات الثرية التي تتمتع بها المحافظة.

ولأول مرة يشارك بالجناح المصري ضمن العارضين المصريين المشاركين بالمعرض، إحدى شركات السياحة المتخصصة في مجال السياحة العلاجية والتي تقوم من خلال مشاركتها بالترويج لهذا المنتج السياحي في مصر.

ويضم الجناح مجموعة من شاشات العرض الكبيرة والصغيرة التي تُبرز مجموعة متنوعة من المواد الترويجية من صور وأفلام ترويجية عن المقصد السياحي المصري وما يتمتع به من مقومات ومنتجات سياحية متنوعة ومنها شاشات عرض إلكترونية تفاعلية ديناميكية موجودة على أرضية الجناح تعرض مجموعة متنوعة من المواد الترويجية من صور متحركة للمنتجات السياحية في مصر.

كما يوجد به أيضاً شاشة عرض أخرى ثلاثية الأبعاد تعرض بالتناوب المنتجات السياحية المختلفة الموجودة في مصر منها السياحة الشاطئية والسياحة الصحراوية والسياحة الثقافية وغيرها، حيث تعطي للزائر فرصة من خلال الضغط على الزر الموجود بها التنقل بين المنتجات المختلفة التي يفضلها للتعرف على مقوماتها في مصر.

كما أن تصميم هذا الجناح مستوحى من تصميم عمارة المعابد المصرية القديمة مما يعكس عراقة الحضارة المصرية.

وتم وضع لافتات دعائية BANNERS خاصة بالمقصد السياحي المصرى على جوانب الجناح.

ويضم الجناح جزء خاص يعرض بعض المستنسخات الخاصة بالملك الذهبي توت عنخ آمون ولاسيما لأكثر القطع الأثرية تميزاً والتي وجدت داخل مقبرته منها التابوت الذهبي والقناع الخاص به والمقصورة والأواني الكانوبية ،وذلك في إطار الترويج للمتحف المصري الكبير وافتتاحه الرسمي يوم 3 يوليو المقبل وخاصة أن المتحف سيعرض لأول مرة المجموعة الكاملة لكنوز الملك الشاب توت عنخ آمون.

ويوجد بالجناح مكتب للاستعلامات لاستقبال زائري الجناح المصري، ويشهد توزيع النشرات السياحية الدعائية والمواد الترويحية المختلفة عن مصر. كما يتم توزيع على الجمهور من زائري الجناح هدايا تذكارية.

ويوجد بالجناح غرفتين لعقد الاجتماعات مع كبار الزوار، وغرفة استقبال انتظار، ومنطقة للخدمات، إلى جانب عازفة للهارب تعزف المقطوعات الموسيقية ذات الطابع الفرعوني.

