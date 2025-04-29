شكرا لقرائتكم خبر عن أول تراجع فى سعر الذهب اليوم الثلاثاء بالسوق.. وعيار 21 يسجل 4760 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

تراجعت أسعار الذهب في مصر قبل قليل بعشر جنيهات في جميع الأعيرة الذهب المتداولة في السوق المصري، وذلك على خلفية هبوط محدودة الآن في أونصة الذهب عالمياً.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 24: 5440 جنيهًا للشراء.

عيار 21: 4760 جنيهًا للشراء.

عيار 18: 4080 جنيهًا للشراء.

عيار 14: 3173.33 جنيهًا للشراء.

الجنيه الذهب: 38080 جنيهًا.

تراجع سعر الذهب العالمي خلال تداولات اليوم الثلاثاء في ظل تراجع الطلب تدريجياً على الملاذ الآمن في الأسواق المالية وتزايد الإقبال على المخاطرة، وذلك في ظل تراجع التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين والشركاء التجاريين الآخرين، بينما تنتظر الأسواق صدور عدد من البيانات الاقتصادية الهامة هذا الأسبوع.

سجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاض اليوم بنسبة 0.7% لتسجل أدنى مستوى عند 3305 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 3345 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 3321 دولار للأونصة.

ويأتي هذا بعد أن سجل سعر الذهب يوم أمس أدنى مستوى عند 3268 دولار للأونصة ولكن استطاع السعر أن يغلق على ارتفاع بنسبة 0.7% عند المستوى 3343 دولار للأونصة مما يدل على استمرار الحذر في الأسواق واحتفاظ المستثمرين بالذهب حتى الآن.

تحسنت شهية المخاطرة لدى المستثمرين بشكل واضح مؤخرًا مع تزايد التفاؤل لدى المشاركين في السوق بأن أسوأ التوترات التجارية ربما تكون قد انتهت، وسط خطابات مشجعة حول صفقات التجارة.