شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال القطرى اليوم الثلاثاء 29-4-2025 فى منتصف التعاملات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت - مروه الغولالثلاثاء، 29 أبريل 2025 12:45 م
شهد سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 29 أبريل 2025 استقرارا، ويتم تحديث هذه الأسعار بشكل لحظي طوال اليوم، مما يضمن للعملاء والمهتمين بأسواق الصرف الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة.
تتيح هذه الأسعار للعملاء اتخاذ قرارات مستنيرة حول سعر الريال القطرى، سواء كانوا يستعدون للقيام بتعاملات مالية أو يرغبون في متابعة التقلبات في أسواق الصرف.
سعر الريال القطرى فى البنك المركزى
وسجل سعر الريال القطرى اليوم فى بعض البنوك الأتى:
13.90جنيه للشراء.
13.97جنيه للبيع.
سعر الريال القطرى فى بنك مصر
13.00جنيه للشراء.
13.97جنيه للبيع.سعر الريال القطرى فى بنك القاهرة
13.00جنيه للشراء.
13.91جنيه للبيع.سعر الريال القطرى فى بنك الأهلى
12.88جنيه للشراء.
13.95جنيه للبيع
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