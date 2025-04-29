شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات أجنبية والان مع تفاصيل الخبر

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، باستثناء مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، وسط تداولات بلغت 2.2 مليار جنيه خلال ساعتين ونصف.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.47% ليصل إلى مستوى 32165 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.56% ليصل إلى مستوى 40149 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.47% ليصل إلى مستوى 14381 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 9319 نقطة، وصعد "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 12762 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.73% ليصل إلى مستوى 3319 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.73% ليصل إلى مستوى 11758 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 7 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: بريميم هيلكثير جروب، وقناة السويس لتوطين التكنولوجيا، ومصر للزيوت والصابون، وأكتوبر فارما، ومطاحن مصر العليا، والسعودية المصرية للاستثمار والتمويل، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ اشترى داخليين بشركات زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، وأجواء للصناعات الغذائية-مصر، ومطاحن وسط وغرب الدلتا، والنصر للملابس والمنسوجات-كابو، ومصر لصناعة الكيماويات، والعربية للأسمنت، والخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف عدد 9 آلاف سهم، 2343 سهمًا، 2362 سهمًا، 5 آلاف سهم، 1000 سهم، 250 ألف سهم، 50 ألف سهم، على الترتيب.

فيما باع داخليين بشركات الدولية للمحاصيل الزراعية، وتنمية للاستثمار العقاري، ودايس للملابس الجاهزة، وراية القابضة للاستثمارات المالية، ورواد السياحة-الرواد، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، وهيبكو للاستثمارات التجارية والتنمية العقارية عدد 123.6 ألف سهم، 535 ألف سهم، 39609 سهمًا، 500 ألف سهم، 123 ألف سهم، 100 ألف سهم، 24 ألف سهم، على الترتيب.

في سياق متصل أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2024، ففي قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ، حققت شركة الدلتا للسكر، إيرادات بلغت 2.2 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2025 مقابل 593.8 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 264%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 315 مليون جنيه مقارنة مع أرباح 215.7 مليون جنيه بنسبة نمو 45%.

وفي قطاع الرعاية الصحية والأدوية، حققت شركة الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار، إيرادات نشاط بلغت 52.9 مليون جنيه خلال عام 2024 مقابل 43.5 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 21.8%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 5.6 مليون جنيه مقارنة مع خسائر 1.7 مليون جنيه.

وفي قطاع العقارات، حققت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك، إيرادات نشاط بقيمة 2.8 مليار جنيه خلال الشهور الثلاث الأولى من 2025، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 50% مقارنة بإيرادات النشاط التي تم تسجيلها خلال نفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت 1.8 مليار جنيه، جاءت هذه الإيرادات القوية بدافع من عمليات التسليم التي تمت في مشروعات غرب القاهرة، وسجل صافي الربح بعد الضرائب وحقوق الملكية غير المسيطرة 951 مليون جنيه وبهامش صافي الربح 35%، كما بلغ نصيب السهم من الأرباح 2.67 جنيه.

في سياق آخر أعلنت شركة سماد مصر (إيجيفرت)، عن موافقة مجلس الإدارة على اختيار شركة إيليت للاستشارات المالية لإعداد دراسة القيمة العادلة للشركة، وذلك بغرض عرض الشراء المقدم من شركة ناس للاستثمارات القابضة المحدودة.

كما أعلنت شركة بريميم هيلثكير جروب، عن موافقة مجلس الإدارة على اعتماد دراسة القيمة العادلة للشركة المعدة بواسطة المستشار المالي المستقل شركة زخاري للاستشارات المالية.