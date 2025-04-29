شكرا لقرائتكم خبر عن "مجمعة المركبات" تستعرض التجربة المصرية في أعمال البطاقة البرتقالية بتونس والان مع تفاصيل الخبر

قامت المجمعة المصرية للتأمين الإلزامى على المركبات بعرض التجربة المصرية التى قامت بها المجمعة سواء فيما يتعلق بأعمال التأمين الإلزامي على المركبات بمصر أو أعمال البطاقة البرتقالية في ورشة عمل تبادل الخبرات التأمينية في الفترة من 21الى 22 أبريل ماضى بدولة تونس وذلك بدعوة من الجامعة التونسية لشركات التأمين.

وأضافت المجمعة في بيان " في إطار تبادل الخبرات التأمينية بين الدول العربية وتحت رعاية أمانة الاتحاد العام العربي للتأمين، وبناء على طلب الجامعة التونسية لشركات التأمين التونسية استضاف سوق التأمين التونسى إبراهيم لبيب – المدير التنفيذي للمجمعة – والذى يشغل " مدير المكتب الموحد المصري " لإدارة أعمال البطاقة البرتقالية لعرض التجربة المصرية الناجحة التى قامت بها المجمعة سواء فيما يتعلق بأعمال التأمين الإلزامي على المركبات بمصر أو أعمال البطاقة البرتقالية بناءاً على الاتفاقية الدولية الموقعة من أصحاب الرؤساء العرب منذ عام 1975 لإدارة أعمال التأمين على المركبات المتنقلة بين الدول العربية وبعضها .

حيث تركزت ورشة العمل التي قام بها المدير التنفيذي للمجمعة على الآتى :-

- المشاكل التى تواجه الأسواق العربية والخاصة بالتأمين الإلزامي على المركبات .

- كيفية التغلب على مشاكل الإصدار من خلال منظومة متكاملة للإصدار الإلكتروني والربط مع نظم معلومات المرور .

- تطبيق الشمول المالي بكل مراحله .

- ميكنة نظم تسوية وسداد التعويضات .

- التحصيل الإلكتروني .

- دقة إعداد المخصصات الفنية .

- المحاكم المختصة بالنزاعات القضائية عن حوادث المركبات .

- أهمية وجود كيانات تأمينية " كالمجمعات " في إدارة العمليات التأمينية النمطية أو عالية المخاطر والمحددة الأسعار والتغطيات التأمينية .

هذا وقد حضر ورشة العمل من الجانب التونسى المدير التنفيذى للجامعة التونسية لشركات التأمين ولفيف من قيادات شركات التأمين التونسية وممثلين عن المكتب الموحد التونسى كما حضرها الأمين العام المساعد للإتحاد المصري للتأمين .

