شكرا لقرائتكم خبر عن تباين سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنوك المصرية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تباين سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 29 أبريل في البنوك المصرية. سعر الدولار في البنك المركزي سجل سعر الدولار، في مصر، اليوم الثلاثاء، في البنك المركزي المصري، 50.75 جنيه للشراء، و50.88 جنيه للبيع سعر الدولار في البنك الأهلي بلغ سعر الدولار، في مصر، اليوم الثلاثاء، في البنك الأهلي المصري، 50.77 للشراء، مقابل 50.87 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك مصر سجل سعر الدولار، في مصر، اليوم الثلاثاء، في بنك مصر، 50.77 جنيه للشراء، و50.87 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك الإسكندرية بلغ سعر الدولار، في مصر، اليوم الثلاثاء، في بنك الإسكندرية، 50.74 جنيه للشراء، مقابل 50.84 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك قناة السويس يتداول سعر الدولار، في مصر، اليوم الثلاثاء، في بنك قناة السويس، مقابل 50.75 جنيه للشراء، و50.85 جنيه للبيع. سعر الدولار في البنك التجاري الدولي بلغ سعر الدولار، في مصر، اليوم الثلاثاء، في البنك التجاري الدولي، 50.76 جنيه للشراء، و50.88 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي يجري تداول سعر الدولار، في مصر، اليوم الثلاثاء، في بنك فيصل الإسلامي، مقابل 50.79 جنيه للشراء، و50.89 جنيه للبيع. سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي سجل سعر الدولار، في مصر، اليوم الثلاثاء، في مصرف أبو ظبي الإسلامي، 50.91 جنيه للشراء، و51.10 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك الكويت الوطني بلغ سعر الدولار، في مصر، اليوم الثلاثاء، في بنك الكويت الوطني، 50.78 جنيه للشراء، و50.88 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك قطر الوطني يجرى تداول سعر الدولار، في مصر، اليوم الثلاثاء، في بنك قطر الوطني، مقابل 50.80 جنيه للشراء، و50.90 جنيه للبيع.