شكرا لقرائتكم خبر عن تباين سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنوك المصرية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تباين سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 29 أبريل في البنوك المصرية.
سعر الدولار في البنك المركزيسجل سعر الدولار، في مصر، اليوم الثلاثاء، في البنك المركزي المصري، 50.75 جنيه للشراء، و50.88 جنيه للبيع
سعر الدولار في البنك الأهليبلغ سعر الدولار، في مصر، اليوم الثلاثاء، في البنك الأهلي المصري، 50.77 للشراء، مقابل 50.87 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك مصرسجل سعر الدولار، في مصر، اليوم الثلاثاء، في بنك مصر، 50.77 جنيه للشراء، و50.87 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك الإسكندريةبلغ سعر الدولار، في مصر، اليوم الثلاثاء، في بنك الإسكندرية، 50.74 جنيه للشراء، مقابل 50.84 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك قناة السويسيتداول سعر الدولار، في مصر، اليوم الثلاثاء، في بنك قناة السويس، مقابل 50.75 جنيه للشراء، و50.85 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك التجاري الدوليبلغ سعر الدولار، في مصر، اليوم الثلاثاء، في البنك التجاري الدولي، 50.76 جنيه للشراء، و50.88 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامييجري تداول سعر الدولار، في مصر، اليوم الثلاثاء، في بنك فيصل الإسلامي، مقابل 50.79 جنيه للشراء، و50.89 جنيه للبيع.
سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلاميسجل سعر الدولار، في مصر، اليوم الثلاثاء، في مصرف أبو ظبي الإسلامي، 50.91 جنيه للشراء، و51.10 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك الكويت الوطنيبلغ سعر الدولار، في مصر، اليوم الثلاثاء، في بنك الكويت الوطني، 50.78 جنيه للشراء، و50.88 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك قطر الوطنييجرى تداول سعر الدولار، في مصر، اليوم الثلاثاء، في بنك قطر الوطني، مقابل 50.80 جنيه للشراء، و50.90 جنيه للبيع.
مريم الجابري
صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية