شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم في البنوك المصرية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه، انخفاضه الطفيف، اليوم الثلاثاء 29 أبريل 2025، في البنوك المصرية الحكومية والتجارية. سعر الريال في البنك المركزي سجل سعر الريال، في مصر، اليوم الثلاثاء، في البنك المركزي المصري، 13.53 جنيه للشراء، مقابل 13.56 للبيع. سعر الريال في البنك الأهلي يتداول سعر الريال، في مصر، اليوم الثلاثاء، في البنك الأهلي المصري، مقابل 13.48 جنيه للشراء، و13.56 جنيه للبيع. سعر الريال في بنك مصر بلغ سعر الريال، في مصر، اليوم الثلاثاء، في بنك مصر، 13.48 جنيه للشراء، و13.55 جنيه للبيع. سعر الريال في بنك الإسكندرية سجل سعر الريال، في مصر، اليوم الثلاثاء، في بنك الإسكندرية، 13.50 جنيه للشراء، مقابل 13.55 جنيه للبيع. سعر الريال في بنك قناة السويس يتداول سعر الريال، اليوم الثلاثاء، في بنك قناة السويس، مقابل 13.47 جنيه للشراء، و13.56 للبيع. سعر الريال في البنك التجاري الدولي بلغ سعر الريال، في مصر، اليوم الثلاثاء، في البنك التجاري الدولي، 13.52 جنيه للشراء، و13.56 جنيه للبيع. سعر الريال في بنك فيصل الإسلامي سجل سعر الريال، في مصر، اليوم الثلاثاء، في بنك فيصل الإسلامي، 13.47 جنيه للشراء، و13.54 جنيه للبيع. سعر الريال في مصرف أبو ظبي الإسلامي بلغ سعر الريال، في مصر، اليوم الثلاثاء، في مصرف أبو ظبي الإسلامي، 13.57 جنيه للشراء، مقابل 13.60 جنيه للبيع. سعر الريال في بنك الكويت الوطني سجل سعر الريال، في مصر، اليوم الثلاثاء، في بنك الكويت الوطني، 13.45 جنيه للشراء، و13.58 جنيه للبيع. سعر الريال في بنك قطر الوطني يتداول سعر الريال، في مصر، اليوم الثلاثاء، في بنك قطر الوطني، مقابل 13.45 جنيه للشراء، و13.56 جنيه للبيع.