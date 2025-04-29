شكرا لقرائتكم خبر عن احتساب نسبة التذبذب لسهم بنك الجزيرة على أساس سعر 13.64 ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وافقت الجمعية العامة غير العادية لبنك الجزيرة أمس الإثنين على زيادة رأس مال البنك من خلال منح أسهم مجانية.

وعليه فقد تم احتساب نسبة التذبذب لسهم البنك على أساس سعر 13.64 ريال لهذا اليوم الثلاثاء 1446/11/01هـ الموافق 2025/04/29م، و إلغاء الأوامر القائمة.

وستضيف شركة مركز إيداع الأوراق المالية (ايداع) أسهم المنحة في محافظ المساهمين قبل بداية تداول يوم الخميس 1446/11/03هـ الموافق 2025/05/01م.

وأعلن مجلس إدارة بنك الجزيرة الإعلان عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني) والذي عقد أمس الإثنين.

وتضمنت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية:

. الاطلاع على التقرير السنوي لمجلس الإدارة ومناقشته.

. مراجعة القوائم المالية للبنك للسنة المالية 2024.

. الموافقة على التقرير المقدم من مراجعي الحسابات.

. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال السنة المالية 2024.

. إعادة تعيين مكتب "إرنست آند يونغ" و"كيه بي إم جي" كمراجعي حسابات للبنك بناءً على توصية لجنة المراجعة، وتكليفهم بمراجعة القوائم المالية للربع الثاني والثالث من 2025، والحسابات السنوية للعام 2025، والربع الأول من 2026، وتحديد أتعابهم بمبلغ 100,000 ريال (غير شامل ضريبة القيمة المضافة).

وشملت نتائج التصويت على نتائج الجمعية زيادة رأس المال.

رأس المال الحالي: 10,250,000,000 ريال، (1,025,000,000 سهم)، ورأس المال بعد الزيادة: 12,812,500,000 ريال، (1,281,250,000 سهم)، ومبلغ الزيادة: 2,562,500,000 ريال، بزيادة 25%.

وتتم الزيادة عن طريق تحويل مبلغ 2,562,500,000 ريال من حساب الاحتياطي النظامي وحساب الأرباح المبقاة بنسب متساوية، ويتم منح سهم واحد مجاني لكل 4 أسهم مملوكة للمساهمين.

ويحدد تاريخ الاستحقاق، بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية.

وفي حال وجود كسور أسهم، سيتم تجميعها وبيعها بسعر السوق، وتوزيع قيمتها نقداً على المساهمين خلال 30 يوماً.

وشملت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية:

. الموافقة على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2024 بقيمة 9,390,000 ريال.

. تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية (نصف سنوية أو ربع سنوية) عن العام المالي 2025.

. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة غير العادية وفقاً لنظام الشركات لمدة عام أو حتى نهاية دورة المجلس الحالية.

. الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة محمد بن سعد بن داود في عمل منافس لأعمال البنك.

. الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة عبد العزيز منيع الرشيد في عمل منافس لأعمال البنك.

. الموافقة على تعاملات وعقود مع شبكة الجزيرة تكامل تعاوني (طرف ذو علاقة)، حيث يوجد تداخل في عضوية مجلس الإدارة.

. الموافقة على تعاملات مع شركة الجزيرة للأسواق المالية (طرف ذو علاقة).

