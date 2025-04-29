شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الثلاثاء 29 أبريل 2025 في الكويت.. عيار 21 بـ28.600 دينار والان مع تفاصيل الخبر

سجلت أسعار الذهب اليوم فى الكويت ارتفاعا محدودا، حيث سجل عيار 24سعر 32.675 دينار مقارنة بسعر أمس والذى وصل 32.400 دينار.

يترقب المستثمرون في الكويت توجهات أسعار الذهب اليوم، في ظل تأثير التغيرات الاقتصادية العالمية على حركة الأسواق المحلية، متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، والتعريفات الجمركية الامريكية الجديدة.

سعر الذهب اليوم فى الكويت:

-عيار 24 سجل 32.675 دينار

-عيار 22 سجل 29.975 دينار

-عيار 21 سجل 28.600 دينار

-عيار 18 سجل 24.525 دينار

-عيار 14 سجل 19.075 دينار

-عيار 12 سجل 16.350 دينار

-الاونصة 1016.675 دينار

-الجنيه الذهب 228.800 دينار

-الأونصة بالدولار 3318.51 دولار



وسجل الذهب ارتفاعًا قياسيًا مدفوعًا بضعف الدولار، وتصاعد التوترات التجارية، والمخاوف بشأن نمو الاقتصاد العالمي، مما عزز الطلب على الأصول الآمنة.

ويعد الذهب تقليديًا ملاذًا آمنًا في أوقات عدم الاستقرار الجيوسياسي والاقتصادي، وقد سجّل عدة مستويات قياسية هذا العام، مرتفعًا بأكثر من 25%.