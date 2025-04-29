شكرا لقرائتكم خبر عن 0.5 % انخفاض في الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية خلال فبراير 2025 والان مع تفاصيل الخبر

أصدر الجـهاز المركـزي للتعبئة العامـة والإحصاء اليوم الثلاثاء البيـانات الأولية للرقـم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر فبراير 2025.

وبلغ الرقم القيـاسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجـات البترولية) 116.16 خلال شهر فبراير 2025 (أولـي) مقابل 116.76 خلال شهر يناير 2025 (نهائي) بنسبة انخفاض قدرها 0.5٪.

وبلغ الرقم القيـاسي لصناعة الورق و منتجاتة 70.58 خلال شهر فبراير 2025 مقارنة بشهر يناير 2025 حيث بلغ 65.36 بنسبة ارتفاع قدرها 7.99 ٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق، كما بلغ الرقم القياسي لصناعة المنسوجات 155.31 خلال شهـر فبراير 2025 مقارنة بشهـر يناير 2025 حيـث بلغ 149.71 بنسبة ارتفاع قدرها 3.74٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.

وفى المقابل بلغ الرقم القياسي لصناعة الأجهزة الكهربائية 78.47 خلال شهر فبراير 2025 مقارنة بشهر يناير 2025 حيث بلغ 88.13 بنسبـة انخـفـاض قدرها 10.96٪ وذلك وفقا للعرض والطلب، كما بلــغ الرقــم القيـاسـي لصناعة المواد والمنتجات الكيماوية 88.46 خلال شهـر فبراير2025 مقارنة بشـهر يناير 2025، حيث بلغ 98.21 بنسبة انخفاض قـدرهـا 9.93 ٪ وذلك وفقا للعرض والطلب.