شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الذهب اليوم الثلاثاء فى مصر.. عيار 21 يسجل 4785 جنيهاً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد أسعار الذهب في مصر، اليوم الثلاثاء، ارتفاعات ملحوظة بالتزامن مع التطورات المتسارعة في الأسواق العالمية، على خلفية عدم اليقين في الأسواق المالية الدولية.

وتأثرت السوق المحلية مباشرة بالارتفاعات القياسية في سعر الذهب عالميًا، حيث اخترقت الأونصة حاجز 3322 دولار مع تصاعد المخاوف من اندلاع حرب تجارية جديدة بين الصين والولايات المتحدة، على خلفية قرارات إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وعدم التوصل إلي اتفاق حتى الآن.

أسعار الذهب اليوم في مصر:

- عيار 24 يسجل 5468 جنيها

- عيار 21 يسجل 4785 جنيها

- عيار 18 يسجل 4101 جنيها

- سعر الجنيه الذهب يسجل 38280 جنيها

الذهب يواصل صعوده كملاذ آمن وسط ضعف الدولار وتوترات الأسواق العالمية

ويُعد الذهب، الذي لا يدرّ عائدًا، ملاذًا تقليديًا آمنًا في أوقات الأزمات والتقلبات الاقتصادية، وهو ما دفع المستثمرين حول العالم لزيادة الإقبال عليه مع تصاعد التوترات التجارية وتراجع قيمة الدولار.

وفي هذا السياق، رجّح محللون أن يصل سعر الأونصة إلى 3400 دولار على المدى القريب إذا استمر ضعف الدولار واستمرت الاضطرابات في السوق العالمية.

تتغير أسعار الذهب في السوق المصرية على مدار اليوم، إذ يتذبذب السعر في نطاق يتراوح بين 15 و20 جنيهًا، متأثرًا بحركة البورصات العالمية، وسعر صرف الدولار محليًا، إلى جانب عوامل العرض والطلب.



