شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء رغم تقلبات الأسواق العالمية والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسعار الذهب في السوق المصرية حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، 29 أبريل 2025، على الرغم من التوترات الاقتصادية العالمية ومتابعة الأسواق لتحركات التجارة بين الولايات المتحدة والصين.

وسجلت أسعار الذهب في مصر اليوم المستويات التالية:

عيار 24: 5440 جنيهًا للشراء.

عيار 21 سجل 4760 جنيهًا للشراء.

عيار 18: 4080 جنيهًا للشراء.

عيار 14: 3173.33 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب: 38080 جنيهًا.



وتأتي حالة الاستقرار في السوق المحلية رغم الأنباء المتضاربة حول العلاقات التجارية بين بكين وواشنطن، حيث أفادت تقارير الأسبوع الماضي بأن الصين قررت إعفاء بعض الواردات الأمريكية من رسوم جمركية كانت تبلغ 125%، في خطوة فُسرت بأنها تهدف لتهدئة التوترات التجارية.

ومع ذلك، سارعت تصريحات رسمية أمريكية إلى نفي وجود محادثات جديدة مع الصين، مما أبقى الأسواق العالمية في حالة من الترقب والحذر، وأدى إلى بعض الضغوط على أسعار الذهب عالميًا، دون أن تنعكس بشكل كبير على الأسعار داخل السوق المصري حتى الآن.

في السياق ذاته، استعاد الدولار الأمريكي جزءًا من قوته وسط تراجع المخاوف من ركود اقتصادي وشيك، مما ساهم في كبح ارتفاع أسعار الذهب عالميًا خلال الساعات الماضية.