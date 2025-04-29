شكرا لقرائتكم خبر عن ما لا تعرفه عن مارينا 8 الساحل الشمالى فى 12 معلومة جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مشروعات كبرى تشهدها مصر فى مختلف المحافظات وخاصة الساحل الشمالي الغربى، والذى يعد بوابة مصر لأفريقيا، ومن بين هذه المشروعات مارينا 8 والتي تشهد طفره انشائية غير مسبوقة.. ونستعرض خلال هذا التقرير أبرز المعلومات عن مارينا 8 وهى كالتالي..

1- مشروع مارينا 8 تمثل أحدث مشاريع الساحل الشمالي الغربي.

2- تقع على مساحة تبلغ 120 فدان في قلب مدينة العلمين الجديدة.

3- تتميز القرية بتوافر عدد كبير من الوحدات السكنية المتنوعة من حيث المساحات، وكذلك الأنواع، مما يلبي رغبات جميع العملاء.

4- تقع قرية مارينا 8 ريزورت الساحل الشمالي بالقرب من العديد من المناطق الرئيسية في الساحل الشمالي مثل: منطقة الضبعة، قرية سيدي عبدالرحمن، مدينة الإسكندرية، مطار العلمين الدولي.

5- يوجد في المشروع وحدات متنوعة بين شقق سكنية وتاون هاوس وتوين هاوس وبنتهاوس وفيلات صغيرة، وفيلات كبيرة، بمساحات تبدأ من 105 متر مربع وتصل إلى 418 متر مربع.

6- تبدأ أسعار الوحدات في قرية مارينا 8 العلمين الجديدة بالساحل الشمالي من 8 مليون جنيه للشاليهات و10 مليون جنيه للشقق السكنية و17 مليون جنيه للتاون هاوس و19 مليون جنيه للتوين هاوس و31 مليون للفيلات.

7- تقع مارينا 8 الساحل في المنطقة بين مدينة الإسكندرية ومدينة العلمين الجديدة، بالتحديد في أخر قطعة أرض من منطقة مارينا الساحل الشمالي، والتي بدأت من مارينا 1 ، في الكيلو 99، وهي منطقة متميزة للغاية.

8-الأماكن القريبة من مشروع Marina 8 الساحل الشمالي

* مدينة الإسكندرية: يمكنك الوصول إلى مشروع مارينا 8 الساحل الشمالي من مدينة الإسكندرية في حوالي ساعة.

* قرية سيدي عبدالرحمن: تقترب مارينا 8 من واحدة من أبرز قرى الساحل الشمالي، وهي قرية سيدي عبدالرحمن.

* مطار العلمين الدولي: تفصل قرية مارينا عن مطار العلمين مسافة دقائق.

* طريق العلمين-وادي النطرون: كذلك تفصلها مسافة قصيرة من طريق العلمين-وادي النطرون.

* القاهرة: تستغرق المسافة من القاهرة إلى قرية مارينا 8 ريزورت الساحل الشمالي حوالي ساعتين فقط.

* الضبعة: وتقترب القرية من منطقة الضبعة بالساحل الشمالي



9- مشروع مارينا (8) يشتمل على (243) مبني (فيلات وشاليهات وعمارات سكنية) بإجمالي (917) .

10- بلغ متوسط نسبة التنفيذ للمشروع حوالى( 45 %).

11- مشروع بحيرة "نيو مارينا"، يضم محطتي مضخات وخطي مواسير ونفق مائي وبحيرة نيو مارينا.

12- يقع المشروع على مساحة إجمالية 820.000م2.