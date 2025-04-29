ارتفاع أسعار الذهب إلى 3332.50 دولارًا للأوقية في مستهل تعاملات الأسبوع

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الذهب

الخليج 365 - متابعات

استهل الذهب تعاملات الأسبوع الجديد اليوم الاثنين بارتفاع ملحوظ، بعد أن سجل تراجعًا في نهاية الأسبوع الماضي.

وارتفع سعر المعدن الأصفر تسليم الشهر الجاري بمقدار 50.10 دولارات، أي بنسبة 1.5%، ليصل إلى 3332.50 دولارًا للأوقية، وذلك بعد أن تراجع يوم الجمعة الماضي بمقدار 49.60 دولارًا، أي بنسبة 1.5%، إلى 3282.40 دولارًا للأوقية..

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