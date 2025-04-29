أسعار النفط تتراجع بفعل مخاوف الإمدادات

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - رافعة مضخة للنفط الخام في حوض بيرميان بولاية تكساس الأمريكية في صورة من أرشيف رويترز

الخليج 365 - متابعات

انخفضت أسعار خام برنت بأكثر من دولار للبرميل أمس الاثنين مع تزايد المخاوف الاقتصادية الناجمة عن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين؛ مما أدى إلى انخفاض الطلب على الخام.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.01 دولار أو 1.51 بالمئة إلى 65.86 دولارًا للبرميل عند التسوية، وتراجعت أيضًا العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 97 سنتًا أو 1.5 بالمئة إلى 62.05 دولارًا للبرميل.

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