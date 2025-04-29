شكرا لقرائتكم خبر عن سجل 50.78 جنيه للشراء.. تعرف على سعر الدولار اليوم الثلاثاء 29 أبريل 2025 بالبنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بلغ سعر الدولار فى البنك الأهلي المصرى 50.78 جنيه للشراء و50.88 جنيه للبيع، اليوم الثلاثاء 29 أبريل 2025 أمام الجنيه المصري، وذلك خلال آخر تعاملات رسمية بالبنوك المصرية. وسجل سعر الدولار بالبنك المركزى المصرى 50.86 جنيه للشراء و51 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 50.78 جنيه للشراء و50.88 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية سجل سعر الدولار 50.78 جنيه للشراء، و50.88 جنيه للبيع. وجاء سعر الدولار فى بعض البنوك كالآتى: سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.78 جنيه للشراء.

50.88 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر

50.78 جنيه للشراء.

50.88 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.78 جنيه للشراء.

50.88 جنيه للبيع. الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"

50.78 جنيه للشراء.

50.88 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.78 جنيه للشراء.

50.88 جنيه للبيع.

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