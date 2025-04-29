شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يتراجع مع ترقب تطورات السياسة التجارية الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجع الدولار على نطاق واسع أمس الاثنين، في وقت يترقب فيه المستثمرون تطورات السياسة التجارية الأمريكية. وانخفض الدولار 1.1% مقابل الين الياباني إلى 142.10، مسجلًا أكبر انخفاض يومي منذ 10 أبريل.

وارتفع اليورو أيضًا مقابل العملة الأمريكية 0.5% إلى 1.1419 دولار.

وتراجع الدولار أمام الفرنك السويسري 0.7% إلى 0.8205 فرنك.

وكان الدولار سجل في وقت سابق من الجلسة مكاسب مقابل العملة السويسرية.