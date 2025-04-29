الاقتصاد

الدولار يتراجع مع ترقب تطورات السياسة التجارية الأمريكية

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واس - نيويورك 0 تبليغ

الدولار يتراجع مع ترقب تطورات السياسة التجارية الأمريكية

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الدمام - شريف احمد - تراجع الدولار على نطاق واسع أمس الاثنين، في وقت يترقب فيه المستثمرون تطورات السياسة التجارية الأمريكية. وانخفض الدولار 1.1% مقابل الين الياباني إلى 142.10، مسجلًا أكبر انخفاض يومي منذ 10 أبريل.
وارتفع اليورو أيضًا مقابل العملة الأمريكية 0.5% إلى 1.1419 دولار.
وتراجع الدولار أمام الفرنك السويسري 0.7% إلى 0.8205 فرنك.
وكان الدولار سجل في وقت سابق من الجلسة مكاسب مقابل العملة السويسرية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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