شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة وول ستريت.. أرقام الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات الأسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت الأسهم الأمريكية ارتفاعًا طفيفًا في مستهل تعاملات الأسبوع يوم الاثنين في بورصة وول ستريت بنيويورك، مع بداية أسبوع ملئ بالبيانات الاقتصادية التي ستؤثر على السوق.

وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1ر0% في ختام التعاملات ليواصل ارتفاعه لليوم الخامس على التوالي.

ارتفاع داو جونز الصناعي

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 114 نقطة أي بنسبة 3ر0% في حين تراجع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 1ر0% بعد ارتفاعه بنسبة 1ر0% في مستهل التعاملات.

وكان الهدوء النسبي في بداية التعاملات بمثابة استراحة للسوق بعد تقلبات تاريخية جاءت مع تزايد الآمال في تراجع الرئيس دونالد ترامب عن رسومه الجمركية.



تباين أسهم التكنولوجيا

وقلص مؤشر ستاندرد آند بورز 500 خسائره خلال الأسابيع الأخيرة إلى النصف تقريبًا بعد أن كان انخفض بنحو 20% عن مستواه القياسي الذي سجله في وقت سابق من هذا العام.

وأدى تباين أداء بعض أسهم التكنولوجيا المؤثرة قبيل إعلان أرباحها ربع السنوية خلال الأسبوع الحالي إلى تذبذب مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بين مكاسب وخسائر متواضعة خلال معظم فترات التداول يوم الاثنين.

وانخفضت أسهم أمازون بنسبة 7ر0%، ومايكروسوفت بنسبة 2ر0%، في حين ارتفعت أسهم ميتا بلاتفورمز بنسبة 4ر0%، وآبل بنسبة 4ر0%.

ومن المقرر أن تعلن جميع هذه الشركات نتائجها المالية الأخيرة هذا الأسبوع، وهي من أكثر الشركات تأثيرًا في وول ستريت، إذ نمت لتصبح من أكبر الشركات من حيث الحجم، بفارق كبير. وهذا يعطي تحركاتها وزنًا إضافيًا على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 والمؤشرات الأخرى.