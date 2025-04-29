شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تعفي واردات أمريكية.. كيف تفاعلت أسعار الذهب ؟ والان مع تفاصيل الخبر

أظهرت تقارير الأسبوع الماضي أن الصين قد أعفت بعض الواردات الأمريكية من رسومها الجمركية الانتقامية البالغة 125%، وذلك بعد أن أعربت إدارة ترامب الأسبوع الماضي عن استعدادها لتخفيف التوترات التجارية مع الصين، حيث صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن محادثات الرسوم الجمركية جارية وأنه تحدث مع نظيره شي جين بينغ.



وجاءت أسعار الذهب المسجلة في الأسواق كالتالي

عيار 24 سجل 5440 جنيهًا للشراء.

عيار 21 بلغ 4760 جنيهًا للشراء.

عيار 18 وصل إلى 4080 جنيهًا للشراء.

عيار 14 استقر عند 3173.33 جنيه للشراء.

الجنيه الذهب 38080 جنيها



ولكن يستمر الحذر في الأسواق حيث نفى وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت يوم الأحد تصريحات ترامب السابقة، قائلاً إنه لا علم له بأي مفاوضات جارية بشأن الرسوم الجمركية مع الصين، وأنه غير متأكد مما إذا كان ترامب قد تحدث مؤخرًا مع الرئيس الصيني.

بالإضافة إلى هذا نفت الصين وجود أي محادثات تجارية مع الولايات المتحدة الأمر الذي يدفع الذهب إلى التراجع بحذر، وأن الأسواق لا تزال تسعر الأسوأ بالنسبة لأزمة التعريفات التجارية.

في الوقت نفسه يجد الدولار الأمريكي بعض التعافي مع انخفاض الضغوط السلبية عليه بسبب المخاوف بشأن ركود الاقتصاد الأمريكي بسبب التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي، ليحقق استفادة من تراجع المخاوف والتوترات خلال الفترة الحالية.