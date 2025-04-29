شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نتائج أعمال مركز وكلاء المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد مركز وكلاء المستثمرين هو الأداة التنفيذية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في تفعيل منظومة التحول الرقمي عبر بوابة الشبكة الإلكترونية لخدمات المستثمرين Investors Services Network (ISN). وتعود نشأة هذا المركز إلى شهر سبتمبر عام 2018، عندما وافق مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة في 2018/9/12على تفعيل منظومة التحول الرقمي بها.



ونستعرض نتائج أعمال المركز في السطور التالية..

أعلنت الهيئة (مركز وكلاء المستثمرين) بتاريخ 9/1/2019 عن فتح باب طلبات التقديم للبرنامج التأهيلي الأول "مندوب التأسيس الإلكتروني المعتمد"، وذلك على الموقع الإلكتروني للهيئة.

قام مركز شئون وكلاء المستثمرين بالهيئة بتنظيم عدد (30) دورة تأهيلية للبرنامج المذكور تم عبرها تأهيل عدد (525) مشارك فيه من وكلاء المستثمرين.

تم إطلاق السجل الإلكتروني لوكلاء المستثمرين المعتمدين لدى الهيئة في المستوى الأول كخطوة أولي فعلية لإنشاء الشبكة الالكترونية لخدمات المستثمرين Investors Services Network (ISN) تمهيدا لتقديم كافة خدمات الاستثمار إلكترونيا وإلغاء التعامل الورقي في توفير هذه الخدمات، وذلك بعد تأهيل مندوبي التأسيس الإلكتروني المعتمدين. ويتضمن هذا السجل – في الوقت الراهن - بيانات من تم تأهيليهم في هذا البرنامج.



تواصل عدد من المستثمرين مع مندوبي التأسيس الإلكتروني الذين تم تأهيلهم في المستوى الأول عبر السجل الإلكتروني. الأمر الذي يؤكد تحقيق الهدف الأول المبدئي لهذا السجل، وهو سهولة تواصل المستثمرين مع هؤلاء الوسطاء من المندوبين ليتولوا إنهاء إجراءات أعمالهم نيابة عنهم.

الترويج للمشاركين، حيث تم توزيع وكلاء المستثمرين الذين تم تأهيلهم في المستوى الأول جغرافيا على "خريطة الفرص الاستثمارية" المتاحة الموقع الإلكتروني للهيئة، بحيث يتوفر للمستثمر الذي يرغب في الاستفادة من إحدى هذه الفرص في إحدى المحافظات، أحد هؤلاء المندوبين الذي يعاونه في الحصول على خدمات الاستثمار المطلوبة لتنفيذ المشروع أو المشاريع التي تتضمنها هذه الفرصة.

ساهم تنفيذ هذا البرنامج في ترسيخ ثقافة التحول الرقمي لدى المشاركين فيه وإدراكهم لأهمية تغيير أسلوبهم في توفير خدمات الاستثمار لوكلائهم من المستثمرين من الأسلوب التقليدي الورقي إلى الأسلوب التكنولوجي الرقمي.

سعى بعض المؤسسات المصرية إلي التعاون مع مركز وكلاء المستثمرين لتأهيل واعتماد عدد من المستفيدين بخدماتها من الشباب للعمل في مجال الاستثمار إدراكًا منها لأهمية ذلك التأهيل والاعتماد في خلق فرص عمل جديدة لهؤلاء الشباب.

تحقيق المزيد من التواصل مع وكلاء المستثمرين عبر إنشاء عدد (30) مجموعة من خلال تطبيق "الواتس آب" للتواصل المباشر مع كافة المشاركين من المجموعات التى تم تنفيذ البرنامج لها خلال الدورات التي قام المركز بتنظيمها خلال الفترة الماضية. وهو الأمر الذي يسهل التعرف على مشكلات ومقترحات هؤلاء المشاركون فى مرحلة ما بعد تنفيذ البرنامج.

الفوز فى جائزة التميز الحكومى الدورة الثانية 2020 ضمن المراكز العشر الأوائل في فئة الابداع والابتكار (مبادرة وكيل المستثمرين المعتمد - أكتوبر 2021).