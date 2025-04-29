شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الثلاثاء 29-4-2025 الجنيه الذهب بـ38080 جنيهًا والان مع تفاصيل الخبر

تتأثر الأسواق المحلية بتغيرات المعروض العالمي للذهب، مع متابعة المستثمرين لحجم الإنتاج في المناجم الكبرى واتجاهات الاستهلاك الصناعي، ويستمر الذهب في مصر بالتفاعل مع الأسواق العالمية، وسط اهتمام المستثمرين بحركة أسعار الفائدة والعوامل الاقتصادية المؤثرة على الطلب العالمي، وننشر اخر تطورات سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر



: أسعار الذهب في مصر اليوم

عيار 24: 5440 جنيهًا للشراء.

عيار 21: 4760 جنيهًا للشراء.

عيار 18: 4080 جنيهًا للشراء.

عيار 14: 3173.33 جنيه للشراء.

الجنيه الذهب: 38080 جنيهًا.

ويشهد السوق العالمي للذهب استمرار المخاوف في الأسواق المالية نتيجة قرارات جديدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب متعلقة بزيادة التعريفات الجمركية مما قد ينتج عن هذا حرب تجارية جديدة.