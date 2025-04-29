شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الثلاثاء 29-4-2025 الجنيه الذهب بـ38080 جنيهًا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرىالثلاثاء، 29 أبريل 2025 02:00 ص
تتأثر الأسواق المحلية بتغيرات المعروض العالمي للذهب، مع متابعة المستثمرين لحجم الإنتاج في المناجم الكبرى واتجاهات الاستهلاك الصناعي، ويستمر الذهب في مصر بالتفاعل مع الأسواق العالمية، وسط اهتمام المستثمرين بحركة أسعار الفائدة والعوامل الاقتصادية المؤثرة على الطلب العالمي، وننشر اخر تطورات سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر
عيار 24: 5440 جنيهًا للشراء.
عيار 21: 4760 جنيهًا للشراء.
عيار 18: 4080 جنيهًا للشراء.
عيار 14: 3173.33 جنيه للشراء.
الجنيه الذهب: 38080 جنيهًا.
ويشهد السوق العالمي للذهب استمرار المخاوف في الأسواق المالية نتيجة قرارات جديدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب متعلقة بزيادة التعريفات الجمركية مما قد ينتج عن هذا حرب تجارية جديدة.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز