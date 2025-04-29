شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الثلاثاء 29 ابريل 2025 أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب: مدحت عادل الثلاثاء، 29 أبريل 2025 02:00 ص

سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 29 أبريل 2025 أمام الجنيه المصري، تطورات ملحوظة خلال آخر تعاملات رسمية بالبنوك المصرية. وبلغ سعر الدولار بالبنك المركزي المصرى 50.86 جنيه للشراء و51 جنيه للبيع، وفى البنك الاهلي 50.78 جنيه للشراء و50.88 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 50.78 جنيه للشراء و50.88 جنيه للبيع. وجاء سعر الدولار في بعض البنوك كالآتى: سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.78 جنيه للشراء.

50.88 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر

50.78 جنيه للشراء.

50.88 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.78 جنيه للشراء.

50.88 جنيه للبيع. الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"

50.78 جنيه للشراء.

50.88 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.78 جنيه للشراء.

50.88 جنيه للبيع.

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